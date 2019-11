Solvik-Olsen fortsetter med samferdsel i ny jobb

innenriks

Forus PRT var først i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier.

Solvik-Olsen arbeidet som statsråd med å modernisere lovverket for å tillate autonome kjøretøy. Tilsvarende utvikling ble gjennomført for skipsfarten med egne testområder langs kysten for autonom skipsfart og en egen strategi for flygende droner.

– Med stadig bedre og mer fleksible tjenester tilpasset individuelle behov, tror jeg at mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden. Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensial, sier Solvik-Olsen.

