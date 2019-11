Seks skadd da seks biler kolliderte på E18

innenriks

Politiet opplyser til NTB at det skal være personskader på stedet, men at omfanget av skadene er ukjent, men det er klart at seks personer er skadd. Hendelsen skjedde klokken 12.05 torsdag.

Innsatsleder Jon Terje Stäheli sier til VG at ingen er alvorlig skadd.

Politiet vet ikke hvor lenge veien kommer til å være stengt. Ifølge Tønsbergs blad er det allerede flere kilometer lange køer på E18.

Det er svært glatt i området, og politiet i Sørøst har ved flere anledninger torsdag oppfordret bilistene i Vestfold om å kjøre forsiktig.

