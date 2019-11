Eldre dame kritisk skadd etter påkjørsel i Larvik

innenriks

Kvinnen ble påkjørt i en fotgjengerovergang.

Etter ulykken ble kvinnen kjørt med ambulanse til sykehus i Tønsberg. Søndag kveld var kvinnens skadegrad alvorlig til kritisk skadd, ifølge operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt.

Kort tid etter ulykken fortalte han at nødetatene på stedet ikke fikk kontakt med kvinnen, og at hun blødde fra et kutt i hodet.

Den eldre kvinnen er ikke identifisert.

Politiet har søndag ettermiddag avhørt føreren av bilen som kjørte på kvinnen, men hendelsesforløpet fremstår fortsatt uklart.

Ulykken ble varslet til politiet via AMK klokka 15.50 søndag ettermiddag.

(©NTB)