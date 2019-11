USA ber Norge hente hjem IS-krigere

innenriks

– Vi trenger mer enn noen gang at regjeringer repatrierer sine statsborgere. Konsekvensene er potensielt alvorlige hvis fremmedkrigere returnerer til sine hjemland på egen hånd og ukontrollert. Det er en fare presidenten har fremhevet flere ganger, sier den amerikanske ambassaden i Norge til NRK.

Fem norske kvinner og seks barn er ifølge NRK internert i leirene al-Hol og al-Roj nordøst i Syria. Kvinnene er mistenkt eller siktet for deltakelse i terrorgruppa IS. Regjeringen har tidligere sagt at de ikke vil hente hjem kvinnene.

President Donald Trump uttalte seg tidligere i høst også om hva europeiske land bør gjøre med fremmedkrigerne sine.

– Hvis dere ikke tar dem, så kommer jeg til å slippe dem på grensa, så kan dere ha det gøy med å få fange dem igjen, sa Trump på en pressekonferanse.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet sier til NRK at Norge ønsker at fremmedkrigere skal straffes der forbrytelsen har funnet sted.

– Blant de ulike internasjonale løsninger som til nå er lagt fram, synes det imidlertid ikke å eksistere alternativer uten betydelige ulemper. Norge er beredt til å ta sitt ansvar og straffeforfølge fremmedkrigere som kommer til Norge, sier Halvorsen.

