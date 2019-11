DNB-sjef Kjerstin Braathen vil ikke utelukke at banken er misbrukt

innenriks

– Saken er alvorlig, og vi kan ikke utelukke at vi er blitt misbrukt, sier hun til Dagens Næringsliv.

Kjerstin Braathen (49) overtok sjefsstolen i DNB etter Rune Bjerke i september.

Islands største fiskeriselskap Samherji – en viktig kunde av DNB i utlandet – er involvert i en alvorlig sak om påstått korrupsjon og hvitvasking. Selskapet skal ha brukt DNB for å overføre rundt 640 millioner kroner til skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene, og bestukket tjenestemenn i Namibia for å få fiskekvoter.

Braathen erkjenner at saken er alvorlig både for kunden og banken.

– Jeg er opptatt av at dette er anklager knyttet til et fiskeselskap på Island. Det er ikke hyggelig når kunder av DNB blir anklaget for å være involvert i kriminalitet. Det vi kan gjøre, er å få fram informasjon som belyser saken.

Det er ukjent hvor mye av pengene sluset gjennom DNB som kan knyttes til mulig hvitvasking og potensielle bestikkelser.

– Etterforskning er en oppgave for politiet, sier Braathen.

Saken er ifølge Dagens Næringsliv den største i sitt slag noensinne som involver en norsk bank.

