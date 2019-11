Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi – uenighet i KrF

innenriks

Tirsdag informerte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) om at regjeringen vil utrede et forbud mot det som omtales som homoterapi, konverteringsterapi eller konversjonsterapi.

Venstre, Høyre og Frp står sammen bak dette, men fikk ikke med seg KrF.

Partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har tidligere uttalt at han ikke ser behovet for en slik utredning. Han sier til VG, som meldte saken først, at de har hatt gode samtaler med regjeringspartnerne Venstre, Høyre og Frp om saken.

Han mener overgrep, vold og «terapi» som er til skade for enkeltmennesker, alt er forbudt i dag, men er også bekymret for at et nytt forbud vil begrense hva trossamfunn og enkeltmennesker kan tro og mene.

– Det viktigste er hvordan ledere i trossamfunn møter sårbare mennesker. Så tror jeg mye som har blitt nevnt i debatten, ikke er utbredt. Vold, overgrep og skadelig terapi må bekjempes, sier Ropstad.

KrF-omkamp?

Men KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold er uenig med sin egen partileder.

– Jeg ønsket at gruppa skulle lande på en utredning. For å se på hva som kan reguleres og hvordan, sier Bekkevold til Vårt Land.

Han mener stortingsgruppa bør diskutere saken på nytt, nå som det er klart at KrF står alene i regjeringen om sitt syn.

– Det er ikke ålreit, det bildet som tegnes nå. Og jeg syns denne saken utrolig vanskelig. Vi vet at det omhandler sårbare mennesker, barn og unge. Jeg skulle ønske man kunne bli enige internt i regjeringen, sier Bekkevold.

Han får imidlertid ikke støtte fra KrFs representant i familiekomiteen, Jorunn Gleditsch Lossius. Overfor Dagbladet viser hun, som Ropstad, til at dette allerede er regulert i loven.

– Graverende

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) skriver til Stortinget at hun vil utrede «hvordan praksis som har til formål å endre personers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet forholder seg til nasjonal lovgivning og menneskerettigheter, herunder diskrimineringsvern og trosfrihet».

Grande mener det som er kommet fram om slike praksiser, er så graverende at det er behov for å se på lovverket.

– Hvis du spør KrF, vil de sikkert si at det er lovregulert, men vi har fjernet noen lover de siste årene, blant annet knyttet til kvakksalveri, som svekker rettsvernet til disse gruppene. Jeg er spesielt opptatt av at barn og unges rettsvern skal være sterkt på dette feltet, sier hun til VG.

Stortinget behandler allerede forslag fra Ap og MDG om forbud mot det som også kalles konverteringsterapi eller konversjonsterapi. SV støtter et forbud, men nå ligger det an til et saken utredes før det eventuelt blir noen lovendringer.

(©NTB)