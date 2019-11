Dommen mot Mazyar Keshvari ankes

innenriks

– Påtalemyndigheten mener at tingretten har utmålt en for mild straff. Tingretten har etter påtalemyndighetens oppfatning i skjerpende retning lagt for liten vekt på at det grove bedrageriet er begått i anledning vervet som stortingsrepresentant, heter det i en pressemelding fra Oslo statsadvokatembeter.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

Påtalemyndighetens påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel.