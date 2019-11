Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt et halvt år

innenriks

Årsaken til forsinkelsen er at to kritiske leveranser til Statsbyggs byggeprosjekt er forsinket.

Leveransene er knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Åpningen er derfor utsatt fra høsten 2020 til våren 2021.

Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo, synes det er trist at åpningen blir utsatt.

– Dette er leit. Vi hadde gledet oss til å åpne museet høsten 2020 og har planlagt for det. Nå må vi se på hvordan vi skal håndtere dette på best mulig måte, sier Hindsbo.

Nordens største

Det nye nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum, med rundt 5.000 kunstverk som skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen.

Kostnadsrammen på museumsbygget er på 6 milliarder kroner og blir ikke påvirket av forsinkelsen, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

– Når det nye Nasjonalmuseet åpner, får vi et praktbygg som vil gi generasjoner av nordmenn gode kunstopplevelser. Det er også gledelig at vi ferdigstiller et så komplisert byggeprosjekt innenfor kostnadsrammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Må sikre stabil drift før åpning

Byggherre Statsbygg understreker at Nasjonalmuseet først kan tas i bruk når utstillingslokaler og magasiner er ferdigstilt, testet og har stabil drift.

– For å sørge for at riktig luft og temperatur er på plass, må tekniske installasjoner og sikkerhetsdører være testet og driften være stabil, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

– Til tross for krevende prosjektgjennomføring er vi trygge på at Nasjonalmuseet vil få de aller beste løsningene for visning og formidling av Norges kunstskatter, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.