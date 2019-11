Tidligere paradise-deltaker siktet for grovt bedrageri

innenriks

Politiet mener Carl Aksel Jansen har brukt kjendisstatusen sin for å få kontroll over sensitive personopplysninger slik at han har kunnet ta opp lån hos ulike finansinstitusjoner.

TV 2 skriver at den 24 år gamle mannen, som nå sitter i varetekt, skal ha tatt opp lånene i ofrenes navn etter å ha fått tilgang i BankID-opplysningene deres.

Etter det TV 2 erfarer skal bedrageriene ha pågått i et års tid og dreie seg om i overkant av fem millioner kroner totalt. Han er siktet for grovt bedrageri mot to menn og tre kvinner, med en strafferamme på inntil tolv år.

– Carl Aksel har erkjent de fleste forholdene i siktelsen. Han beklager overfor de fornærmede og vil ta sin straff for det han har gjort. Carl Aksel jobber nå for å bekjempe sin rusavhengighet, skriver Jansens advokat, Petter Bonde, i en SMS til TV 2.

Etterforskningen, som også involverer flere andre mistenkte gjerningspersoner, forventes å være ferdigstilt innen utgangen av året.

Både i 2013 og 2015, før Jansen deltok på realityprogrammet «Paradise Hotel», ble han straffedømt for blant annet å ha benyttet falsk identitet, kjøring i ruspåvirket tilstand og flere narkotikalovbrudd.

