NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge

innenriks

Det får statskanalen opplyst fra flere anonyme kilder i Panama by.

De seks nordmennene var på reise rundt Sør-Amerika da de ble overfalt utenfor kysten av Panama fredag kveld forrige uke.

Båten befant seg ved det vesle tettstedet Nombre de Dios, noen mil nordøst for byen Colón, da opptil åtte maskerte menn, som kom til seilbåten i en egen båt, overfalte dem. De var bevæpnet med kniver og skytevåpen.

Seks varetektsfengslet

Torsdag ble seks menn varetektsfengslet i seks måneder. De ble tirsdag pågrepet i tettstedet Nombre de Dios. De seks er siktet for to overtredelser av straffeloven som kan medføre fengsel fra 10 til 18 år, ifølge en pressemelding fra politiet.

– De er alle unge menn. De er fra det samme stedet, og de kjenner hverandre. To av dem er fettere. Det er tragisk at de har begått denne ugjerningen, sier politidirektør Manuel Castillo til NRK.

En av årsakene til den lange varetektsfengslingen er at myndighetene mener overfallet skader turistnæringen og dermed landets økonomi.

Bisto politiet

Årsaken til at nordmennene drar hjem først en drøy uke etter overfallet, er at de har bistått politiet i etterforskningen. De var også til stede under varetektsfengslingen torsdag, ifølge NRK.

Siden hendelsen har de bodd på et hotell hvor de har fått medisinsk hjelp og har hatt politivakthold hele døgnet.

(©NTB)