Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen

innenriks

Det tyske skipet MS «Iona» er under bygging i Papenburg i Tyskland, med en prislapp på ni milliarder og en kapasitet på 5.200 passasjerer, ifølge Bergens Tidende.

Det kan sørge for at antallet cruiseturister vil øke med 100.000 neste år, til 700.000 totalt, ifølge BT.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Innovasjon Norge er misnøyen stor blant to tredeler av lokalbefolkningen i turistområder langs kysten: 69 prosent sier turister medfører forsøpling, 62 prosent sier de sliter ned naturen og 65 prosent vil innføre turistskatt.

Den reviderte havne- og farvannsloven som ble vedtatt i Stortinget i sommer, skulle hjelpe lokale myndigheter med å regulere cruisetrafikken.

Samferdselsdepartementet har imidlertid understreket at det ikke er tilstrekkelig å begrunne avvisning av skip med at antallet passasjerer som kommer til havn, vil føre til for stor belastning for byen.

– Utfordringene med mottaksplikten er der fortsatt. Vi skulle gjerne hatt et bedre lovgrunnlag å støtte oss på. I mangel av dette har vi gått i dialog med rederiene for å skape en felles forståelse av utfordringene i Bergen, og hvordan vi best kan løse disse sammen, sier havnedirektør Johnny Breivik i Bergen havn.

(©NTB)