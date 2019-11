Helsesista får dialektpris

innenriks

Prisen deles ut av landsstyret i Norsk Målungdom.

Leder i Norsk Målungdom, Gunnhild Skjold, påpeker at Krohn Engvik (40) når ut til tusenvis av ungdom og at hun er opptatt av å bruke et språk som ungdom forstår.

– At det språket er hennes egen ålesundsdialekt, er viktig for å tydeliggjøre at man ikke trenger å bruke oslodialekt for å nå ut over hele landet, sier leder Gunnhild Skjold i Norsk Målungdom.

Krohn Engvik sier at hun er opptatt av å være seg selv, og da er dialekten en naturlig del av det.

Under navnet Helsesista kommuniserer 40-åringen med ungdom i sosiale medier. Hun har også hatt eget TV-program og har gitt ut bok.

