500 gater og veier i Norge har fått nye navn

innenriks

Bakgrunnen for endringene er at ingen gater eller veier skal ha samme navn i en og samme kommune, skriver P4.

Per oktober er 500 veinavn endret, mens 41 navn er oppe til behandling i kommunene rundt omkring.

– Det vil være noen få veier som ikke rekker å få nye navn før årsskifte, sier prosjektmedarbeider Inger Margrethe Kristiansen i Kartverket.

Navneendringene er gjort i totalt 109 kommuner, som skal bli 43 kommuner etter kommunesammenslåingene som gjelder fra 1. januar 2020.

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen er blant kommunene som slås sammen. Rundt 70 navn i den nye kommunen måtte skriftes ut.

Siden i fjor høst har også rundt 3.500 fylkesveier her i landet fått nytt veinummer. Når omleggingen er fullført skal alle riks- og fylkesveier ha unike numre. Målet er å unngå at man får to eller flere fylkesveier med samme nummer i forbindelse med fylkessammenslåingene

(©NTB)