Nedgang på Oslo Børs

Equinor-aksjen falt med 1,6 prosent. Deretter fulgte DNB (-2,4 prosent) på listen over de mest omsatte selskapene. Videre på omsetningslisten lå Telenor, som holdt seg på stedet hvil, Mowi, som gikk opp 0,09 prosent, og Norsk Hydro med en nedgang på 0,3 prosent.

Energisektoren gikk ned nesten 1 prosent. Også sjømatsektoren falt og endte ned 0,5 prosent. Shippingsektoren gikk opp 0,2 prosent.

Både de viktigste europeiske, amerikanske og asiatiske børsene gikk ned onsdag etter at USAs president Donald Trump truet med økte tollsatser på kinesiske varer.

Kina og USA har forsøkt å enes om en midlertidig avtale og få en slutt på handelskrigen mellom de to landene. Sent tirsdag sa Trump at en avtale kunne skje snart, men at han var forberedt på å øke tollsatsene kraftig om det ikke skjedde.

Både den toneangivende Standard & Poor's 500-indeksen, den industritunge Dow Jones og teknologiindeksen Nasdaq falt etter Trumps uttalelser. De hadde hentet seg inn i 17-tiden onsdag norsk tid. S&P 500 var da opp 0,02 prosent, Nasdaq ned 0,08 og Dow Jones ned 0,04.

I Europa var det nedgang onsdag ettermiddag. DAX 30 i Frankfurt endte ned 0,4 prosent, FTSE 100 i London falt 0,3 prosent, mens CAC 40 i Paris endte ned 0,2 prosent.

I Japan endte Nikkei ned 0,9 prosent, mens Hang Seng i Hongkong falt med 1,8 prosent.

Oljeprisen økte onsdag. Et fat nordsjøolje ble omsatt for 62,5 dollar onsdag ettermiddag, opp 50 cent.

