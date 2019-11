En person omkom i frontkollisjon i Nannestad

innenriks

Politiet meldte om ulykken på fylkesvei 120 nord for Nordmokorset klokka 23.43 mandag kveld, og alle nødetater er på stedet.

– Det er to biler som har kollidert front til front, og en av bilene havnet i grøfta. Det var trolig kun to biler og to personer involvert, men vi kjenner ikke årsak eller ulykkesforløp. En person er alvorlig skadd og er nå fløyet til Ullevål, og en person er erklært død på stedet, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas til NTB klokka 0.20 til NTB.

Krimteknikere er på vei til stedet med representanter for Statens vegvesen.

Pårørende er ikke varslet.

