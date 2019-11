Brann i garasjeanlegg utenfor Bergen slukket

innenriks

Meldingen om brannen kom klokken 4.38 fra naboer i området. Da brannvesenet kom til stedet konstaterte de at brannen hadde spredt seg fra et mindre garasjeanlegg, som var overtent.

– Det er et eldre bygg med én etasje. Vi jobber nå med å hindre spredning til byggene som ligger nord for dette bygget, og vi skjermer båtene som ligger ved kaien her, sa vaktleder Ole Jakob Hartvigsen ved Bergen 110-sentral til NTB like etter klokken fem.

Ved 5.30-tiden melder 110-sentralen at det er kontroll på brannen, og en halvtime senere kom meldingen om at brannen var slukket og at de driver etterslukking.

– Brannen spredte seg til bygningen ved siden av, men der klarte brannmannskapene å stoppe brannen, sier Hartvigsen til Bergens Tidende.

På adressen i Alvøveien ligger det flere garasjeanlegg og verksteder på om lag 100 kvadratmeter.

– Vi er kjent med at det oppbevares noen eldre Think-batteribiler i bygget. Det er også mulig at det er noe dykkerutstyr med dykkerflasker der inne. Disse kan utgjøre en fare for mannskapene, fortalte Hartvigsen tidligere natt til søndag.

Det er ikke kjent hvordan brannen startet og det var ingen fare for spredning til nærliggende boliger.

Ingen personer er skadd eller evakuert på grunn av brannen. Politiet følge opp med anmeldelse og åstedsundersøkelse.

Det skal dessuten være glatt på veien i området på grunn av mye vann, og kommunen har sendt ut folk for å strø.

