Jentegjeng overfalt tenåringsjente i Rogaland

Like før klokken tre natt til lørdag meldte politiet at det tidligere fredag kveld hadde vært slagsmål mellom flere mindreårige jenter på et arrangement for ungdom på Ganddal i Sandnes. Hendelsen skjedde like før klokken 23.

– Politiet ble kontaktet av foreldrene til en ungdom som hadde vært på dette arrangementet. Datteren hadde forklart at hun var blitt slått ned av en gjeng andre jenter på Ganddal, sier operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt til NTB.

Jenta som ble slått ned skal, ifølge politiet, ha forsøkt å gå mellom for å avverge en slåsskamp mellom flere andre jenter, skriver Aftenposten.

En patrulje ble sendt til stedet og det er opprettet sak. Politiet har fått navnet på flere involverte, som er mellom 13 og 14 år gamle, og kommer til å følge opp saken lørdag.

– Vi skal se på hvordan vi følger opp saken og med hvilke etater vi gjør det, men det er helt klart at vil skal følge opp denne saken, sier Solheim.

Alderen til de involverte, måten det skjedde på og skadene den fornærmede ungdommen har fått, gjør at politiet ser alvorlig på saken.

– Vi er kjent med at det er en viss temperatur på Facebook etter det som skjedde, og vi følger med, sier operasjonslederen. Han ber personer som har informasjon eller video fra hendelsen, om å ta kontakt med politiet.

