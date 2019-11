Nav og Trygderetten får til sammen 45 millioner kroner for å håndtere trygdeskandalen

innenriks

Nav får 40 millioner kroner ekstra, mens Trygderetten får 5 millioner kroner for å håndtere trygdeskandalen. Det er altfor lite, mener opposisjonen.

Pengene tildeles i 2020, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av Nav. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra Nav, får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår, sier hun.

– Trengs åpenbart mer

Dette er altfor lite, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Nav er allerede underfinansiert. Regjeringen kuttet 58,4 millioner bare i ABE-kutt i budsjettet for neste år, og det er åpenbart at det vil trengs mer for å rydde opp i denne skandalen, sier han.

ABE er betegnelsen på regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform.

Rødt krevde i oktober ekstrabevilgninger til Nav som følge av trygdeskandalen. Partileder Bjørnar Moxnes er misfornøyd med summen regjeringen nå kommer med.

– I fjor fikk Nav også ekstrabevilgning for oppfølging av dem som går på arbeidsavklaringspenger. Den er ikke gjentatt i år. Dette kan ramme tusenvis av mennesker, sier han.

– En forrett

Heller ikke Senterpartiet er fornøyd.

– Det høres bare ut som en forrett. Dette kommer til å kreve masse ressurser, sier Per Olaf Lundteigen.

Ap er usikre på om summen er nok til både å følge opp sakene som er feilbehandlet, og samtidig ivareta Navs tilbud.

– En konsekvens av at staten har gjort feil, må ikke være at andre brukere av Nav får et dårligere tilbud, sier Aps Rigmor Aasrud.

Behandles av kontrollkomiteen

Trygderetten styrkes med 5 millioner kroner, også det i 2020. Regjeringen venter en økning i antall anker etter at Nav har behandlet sakene på nytt. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.

Torsdag ble det også klart at Nav-saken oversendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Flere feilaktig dømt

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel, fordi Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

I om lag 2.400 saker har Nav sendt ut urettmessig fått krav om tilbakebetaling av stønad.

Saken ble kjent for offentligheten mandag forrige uke.