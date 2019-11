Tysker frifunnet for bæring av skrutrekker på offentlig sted

innenriks

Mannen ble 14. oktober i år funnet sovende utenfor en lesesal i en av Universitetet i Oslos bygninger i Forskningsparken med en flat skrutrekker i lomma.

Tyskeren sa til politiet at han hadde funnet skrutrekkeren, men svarte ikke direkte på spørsmål om hva han skulle med den.

Mannen ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 189, som innebærer å ha båret et skarpt redskap på offentlig sted som var egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse.

Den tyske mannen møtte ikke selv i rettssaken i Oslo tingrett onsdag. Under rettssaken ble han frifunnet for å ha hatt skrutrekkeren fordi retten ikke fant det bevist at den ble båret uten aktverdig formål.

Han ble imidlertid dømt til å betale en bot på 5.000 kroner for å ha oppgitt falskt navn og fødselsdato til politiet på Jernbanetorget 14. september i år.

