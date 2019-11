Svekket krone gir ny rekord for sjømateksporten

innenriks

Eksportvolumet har økt med 8 prosent fra oktober i fjor. Verdien av eksporten har økt med 9 prosent, eller 854 millioner kroner.

– Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i oktober som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent, eller 6,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– I hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner, sier Gangsø.

