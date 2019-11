Olav Thon setter av en milliard til forskning på muskel- og skjelettlidelser

innenriks

– Skal det være noe vits i dette her, så snakker vi om en milliard. Såpass må det være,sa Thon da han kom med nyheten under et intervju på NRK-programmet Torp onsdag kveld.

– Disse plagene som koster staten, og alle stater, milliarder av kroner i sykepenger og fravær i arbeidslivet, men er merkelig lite prioritert i det offentlige forskningsapparatet.

Det er deler av Thons egen formue som skal bidra til stiftelsen. Milliardæren overførte i 2013 aksjer for rundt 26 milliarder til Olav Thon Stiftelsen, og står i dag oppført med en formue på 2,3 milliarder i skattelistene.

Ifølge Thon selv vil det meste av stiftelsens penger bli investert i eiendom, og han håper dette vil gi en årlig avkastning på opp mot 100 millioner kroner i året. Det meste av dette skal deles ut til forskning, skriver NRK.

96-årige Thon er konsernsjef i Olav Thon Gruppen, som blant annet driver hoteller og kjøpesentre, og er også styreleder i stiftelsen med hans navn. Hvert år deler Olav Thon Stiftelsen ut rundt 50 millioner kroner til allmennyttige formål.

