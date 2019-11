Svinebonde i Østfold må i fengsel etter ulovlig kastrering og dårlig stell

innenriks

Den tiltalte bonden innrømmet i Heggen og Frøland tingrett at han hadde kastrert 17 griser uten bistand fra veterinær.

Han mente det dreide seg om 17 dyr, og ikke 23 som påtalemyndigheten ville ha det til, men retten stolte på sistnevnte, melder Smaalenenes Avis.

Mannen forklarte at han har kastrert et firesifret antall griser i årene han har drevet med gris, noe som var lovlig i Norge fram til 2002.

Saken omhandler også to tilsyn fra 2018. Det ene tilfellet dreier seg om et dyr med brukket bein og et dyr med et stygt halesår som ble funnet av Kjøttkontrollen. Dyrene ble avvist som uegnet for transport.

Dommerne merket seg at tiltalte i 2011 fikk et forelegg på 15.000 kroner for brudd på dyrevelferdsloven i forbindelse med kastrering av griser. Retten mente likevel at aktors påstand om sju måneders fengsel var for strengt. Dommen ble derfor satt til 40 dagers fengsel, 20.000 i bot og 10.000 i sakskostnader.

Bonden fikk tidligere i år forbud av Mattilsynet mot å drive med dyr og har ifølge Smaalenenes Avis overlatt driften til sin kone.

