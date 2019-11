Politiet mener Toten-drapet bærer preg av planlegging

innenriks

Mannen (45) som var siktet for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn på Kapp i Østre Toten kommune, er nå siktet for drap etter at gutten mandag døde av skadene han ble påført.

Etterforskningsleder John Eivind Melbye bekrefter overfor Oppland Arbeiderblad funn av strips og andre gjenstander i og ved boligen som kan tyde på at voldshendelsen ikke skjedde i affekt.

– Det er forhold som bærer preg av noe planlegging, sier Melbye til avisa.

Han bekrefter at politiet kjenner farens motiv for voldsutøvelsen som medførte av sønnen ble livstruende skadd, basert på forklaringen han ga da han ble pågrepet. Men politiet ønsker ikke å gå ut offentlig med opplysninger og detaljer rundt motivet av hensyn til familien.

– Låst inne

45-åringen er også siktet for seksuelle overgrep mot gutten før han fylte 14 år og for frihetsberøvelse av guttens mor.

– Hun skal ha blitt låst inne på et soverom i huset da drapshandlingen skjedde. Hun kom seg ut på balkongen og fikk varslet en person som var i nærheten, sier politiadvokat Mari Lauritzen Hasle.

Etterforskningen er inne i en avsluttende fase, men Melbye tilføyer at det gjenstår avhør av noen få vitner.

– Siktede er blitt avhørt to ganger, og han har forklart seg i tråd med det vi mener er sannheten. Han har blant annet deltatt i en rekonstruksjon, sier etterforskningslederen.

Utvidet siktelse

Det er ennå ikke kjent hvordan 45-åringen stiller seg til den utvidede siktelsen. Mannens forsvarer, advokat Håvard Fremstad, skriver i en SMS til NTB at han ikke har kommentarer utover det han har uttalt om saken tidligere.

– Han har gitt en sammenhengende, lang forklaring og avsluttet med å erkjenne seg skyldig, sa Fremstad til NRK i forbindelse med den opprinnelige siktelsen.

Faren erkjente da drapsforsøk og seksuell omgang med sønnen, og forklarte seg om frihetsberøvelsen.

Han har sittet varetektsfengslet siden 10. oktober, og blir framstilt for forlenget varetektsfengsling torsdag.

Den 15 år gamle gutten ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som alvorlig voldshendelse i familien hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober. Mandag kom nyheten om at gutten døde av skadene.