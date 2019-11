Philip Manshaus forklarte seg om motiv

innenriks

Manshaus gjorde nazihilsen da han kom inn i retten, slik han også har gjort i de tidligere fengslingsmøtene, før han som tidligere varslet kom med en uttalelse.

Her holdt han et flere minutter langt innlegg hvor han forklarte seg om motivet for angrepet på Al Noor-moskeen og drapet på sin stesøster 10. august.

I retten mandag erkjente han forholdene han er siktet for, men erkjente ikke straffskyld.

Ber om fire nye uker

Politiet har bedt om at varetektsfengslingen forlenges med ytterligere fire uker, begrunnet med gjentakelsesfare. Denne gangen ba ikke politiet om noen restriksjoner, slik de hadde varslet på forhånd.

– Han er glad for at det ikke var noen restriksjoner denne gangen. Han gis nå muligheten til å ha kontakt med dem han ønsker, for eksempel sine nærmeste. Det tenker jeg var naturlig. Det skal jo ikke være noen restriksjoner når det ikke lenger er bevisforspillelsesfare, sier siktedes forsvarer, advokat Unni Fries, til NTB.

Mens de tidligere rettsmøtene har gått for lukkede dører, var mandagens rettsmøte åpent fordi politiet anser at det ikke lenger er fare for bevisforspillelse.

Saken ventes ferdig etterforsøket i løpet av desember.

Politisk synspunkt

Advokaten forklarte at hennes klient ønsket å gi en kort redegjørelse for motivet for de handlingene han er siktet for.

– Det fikk han anledning til å gjøre i dag. Han ga uttrykk for et politisk synspunkt og motivet for de handlingene han har begått. Han vil få anledning til å forklare mer om det i en hovedforhandling senere, sa Fries til et fulltallig pressekorps.

På spørsmål om hvorfor Manshaus kom med en kort uttalelse, svarte hun at det ikke er praktisk å avgi en veldig detaljert forklaring i fengslingsmøtet som varte i nær 25 minutter. Hun la til at han etter hennes syn har forklart seg ganske detaljert i avhør.

22-åringen benyttet seg igjen av muligheten til ikke å svare på spørsmål i retten.

– Det er bedre å avgi en grundig forklaring i en annen type forum, forklarte forsvareren.

Venter til hovedforhandlingen

Advokaten bemerket at politiet har sagt at de ikke har noen støtte for at det har vært andre involverte i handlingene hennes klient er siktet for.

– Men jeg oppfattet jo i dag at han redegjorde for et synspunkt som det kanskje kan være flere som deler, slik han ser det, sa Fries.

Selv om Manshaus mandag kom med en kortere uttalelse i retten, sier advokaten at det i dag ikke er noe som tyder på at han kommer til å forklare seg noe mer til politiet, slik han tidligere har gjort i to avhør.

Hun legger til at han får muligheten til å forklare seg grundig i en hovedforhandling.

