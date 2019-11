Oslo Børs klatret 0,5 prosent

innenriks

Equinor toppet omsetningslisten med en kursvekst på 1,4 prosent. Deretter fulgte Telenor som falt 2 prosent.

Oppturen er delvis drevet av høyere oljepriser etter at Irans oljeminister har uttalt at han forventer ytterligere produksjonskutt etter Opec-møtet tirsdag, melder E24. Nordsjøolje ble ved 17-tiden mandag omsatt for 62,67 dollar i spotmarkedet, som er en økning på rundt 1,5 prosent i løpet av dagen.

Mowi endte på tredjeplass med et fall på 1,7 prosent. Dagens vinner ble Norsk Hydro som vokste 4,3 prosent.

For de toneangivende børsene i Europa ble det en god start på uken. I Frankfurt steg den tyske DAX-indeksen med 1,4 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris klatret 1,1 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks an til å stige 1 prosent.

På USA-børsene var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17 opp 1 prosent, mens Dow Jones hadde steget 1,1 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en nedgang på 0,3 prosent, mens Hongkong-børsen endte med en vekst på 1,7 prosent.

(©NTB)