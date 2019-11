Mann i 50-årene hentet ut av snøskred i Lofoten

innenriks

Politiet meldte om snøskredet like etter klokka 12. Helikopter, hundeekvipasjer, alpin redningsgruppe og lege rykket ut til stedet hvor det ble iverksatt søk.

Nær to timer senere meldte politiet at den savnede mannen var funnet og gravd fram, og at han ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til sykehus med redningshelikopter.

Mannen var da nedkjølt, men pustet, ifølge politiet.

Like før klokka 17 melder Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) på Twitter at mannen i 50-årene er stabil og ikke livstruende skadd, men at han blir på sykehus for behandling og videre oppfølging.

Personen som ble tatt av skredet, var en del av et turfølge, ifølge NRK.

Varsom.no advarte før helgen mot svake lag i snødekket som lett kan løse ut skred i Nordland og Troms.

I Tromsø har politiet fått melding om at det har gått flere snøskred på Gorzelvtinden søndag ettermiddag. Det er ikke mistanke om at noen er tatt i skredene.

