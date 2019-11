Deler av ungdomsskole i Kristiansand totalskadd i brann - skolen stengt

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 3.04 natt til fredag. Like før klokken 6 fikk brannvesenet kontroll på brannen.

– Brannvesenet har begrenset skadene til administrasjonsfløyen. Brannen er under kontroll, men det brenner fortsatt, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB fredag morgen.

Skolebyggets sørlige fløy er totalskadd som følge av brannen. En periode var det åpne flammer, og brannvesenet hadde ikke kontroll. Hans Arne Madsen, utrykningsleder i Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), sier til Fædrelandsvennen at administrasjonsfløyen har fått store brann- og vannskader, og er totalskadd.

Må holde stengt

Klasserommene på skolen er reddet, men skolen må imidlertid holde stengt, opplyser rektor Sverre Bjotveit til NTB.

– I dag er skolen stengt, og vi har ikke mulighet til å ta imot elever og ansatte. Vi må se hva vi kan finne ut i løpet av dagen og helgen, og hvor snart vi kan få til noe midlertidig, sier Bjotveit.

Ifølge rektoren er det 24 ansatte og 166 elever på skolen.

– Dette påvirker ganske mange. Jeg var ikke forberedt på å bli vekket halv fire med at skolen brenner. Det er jo trist. Så får tiden fremover vise hva som er årsaken til dette her. Jeg ønsker ikke å spekulere i noe, forteller Bjotveit.

Fyrverkeri kan være brannårsak

En time etter at politiet fikk melding om brannen, meldte de at det ble funnet fyrverkerirester i nærheten av skolen. Operasjonsleder Eide sier at de har tatt med seg fyrverkeriet for undersøkelser. De utelukker ikke at fyrverkeriet kan være årsaken til brannen.

– Politiet kommer til å anmelde brannen. Det er allerede igangsatt etterforskning. Brannen har startet på utsiden av bygget. Foreløpig er det ingenting som tyder på at brannen har en naturlig årsak, opplyser Eide til NRK.

Vigvoll skole ligger på Hånes åtte kilometer øst for Kristiansand.

(©NTB)