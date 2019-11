Deler av ungdomsskole i Kristiansand totalskadd i brann

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 3.04 natt til fredag. Like før klokken 6 fikk brannvesenet kontroll på brannen.

– Brannvesenet har begrenset skadene på administrasjonsfløyen. Brannen er under kontroll, men det brenner fortsatt, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til NTB.

Det er byggets sørlige fløy som er totalskadd som følge av brannen. En periode var det åpne flammer, og brannvesenet hadde ikke kontroll.

En time etter at politiet fikk melding om brannen, meldte de at det ble funnet fyrverkerirester i nærheten av skolen.

Operasjonsleder Eide sier at de tatt med seg fyrverkeriet for undersøkelser. De utelukker ikke at fyrverkeriet kan være årsaken til brannen.

Ifølge politiet startet brannen på utsiden av bygningen. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Det har ikke vært fare for omkringliggende bygninger.

