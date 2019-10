Mann dømt for drapsforsøk på utestedet Blå i Oslo

innenriks

Dommen fra Oslo tingrett omfatter også grov kroppsskade mot en annen person og to tilfeller av trusler mot to vektere på stedet.

To menn i 20-årene ble stukket gjentatte ganger i overkroppen ved 2.30-tiden natt til søndag 18. november 2018. Den ene fikk en stikkskade i leveren og fikk ifølge tiltalen livstruende indre blødninger, mens den andre mannen ble påført to kutt i buken.

Mannen meldte seg for politiet dagen etter knivstikkingen.

Den tiltalte er ifølge politiet godt kjent fra mange tidligere saker og har tilhørighet til et kriminelt miljø. Politikilder har opplyst til TV 2 at både de to fornærmede og gjerningsmannen har tilknytning til gjengen Young Bloods.