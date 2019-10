Nav begynner torsdag å ringe mulige ofre i trygdeskandalen

innenriks

Det opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NRK.

Gruppa består av 24 personer.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

36 av disse har sonet ubetingede fengselsstraffer på opp til åtte måneder.

Blant de dømte er det flest norske statsborgere, men også tre svensker, en danske, en finsk, en gresk, en polsk og en nederlandsk statsborger.

I tillegg er det så langt kjent at rundt 2.400 personer uriktig har fått krav om tilbakebetaling.

Omfattende arbeid

– Har du etter 2012 mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi du oppholdt deg i et annet EU/EØS-land, kan du ha krav på kompensasjon. Har du mistet retten av andre årsaker, vil du ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen, skriver Nav på sine egne nettsider og ber de som tror de er berørt om å ta kontakt.

– Nav går nå gjennom saker for å finne ut hvor mange som kan ha rett til kompensasjon, og vil kontakte dem det gjelder, når vi behandler saken. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid, skriver Nav.

Erstatningskrav

Advokat Olav Sylte forbereder allerede erstatningskrav i flere saker hvor personer urettmessig har blitt dømt til å betale tilbake trygdeytelser.

– Det er helt åpenbart at det i mange tilfeller er snakk om millionerstatninger. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd de skulle hatt, for enkelte gjerne en million. I tillegg kommer rentekrav og oppreisning for den urettmessige strafferettslige forfølgingen, sier advokat Olav Sylte til NTB.