Stort våpenfunn i Bamble – to personer pågrepet

innenriks

Politiet meldte om aksjonen i Asker rett etter klokka 22 mandag, rundt ti timer etter at en aksjon i Bamble startet.

Bombegruppa er sent mandag kveld på vei til adressen i Asker hvor politiet gjør en ransakelse. De er på vei fra Bamble hvor de ble tilkalt etter våpenfunnene.

Mannen som er pågrepet i Asker er i 60-årene. Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt sier til NTB at han ikke si noe om bakgrunnen for pågripelsen, utover at den har utgangspunkt i «opplysninger som politiet har framskaffet».

Bombegruppa tilkalt

Ifølge Budstikka pågikk aksjonen i Asker i et par timer før politiet gikk ut med informasjon om den.

Det at politiets bombegruppe er tilkalt, betyr ifølge operasjonsleder Lie ikke det at det er funnet sprengstoff, men ammunisjon.

– Det er funn av en sånn karakter at vi ønsker at bombegruppa skal ta seg av noe av funnet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Stokkli sier at etter normal prosedyre vil den pågrepne mannen i Asker bli avhørt tirsdag.

Vakthold gjennom natta

Aksjonen mot boligen i Bamble startet ved 12-tiden mandag, skriver Porsgrunns Dagblad. En mann i 70-årene ble pågrepet.

– Mannen ble pågrepet uten dramatikk. På bakgrunn av funn på stedet ba vi om bistand fra politiets bombegruppe, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NRK.

Til VG sier Gunnerød at det er snakk om en mann «som er over snittet interessert i våpen», uten at jeg vil gå nærmere inn på det.

Sørøst politidistrikt opplyser sent mandag kveld at han ikke kjenner til om mannen i 70-årene er avhørt. Gjennom natta vil det være vakthold på adressen i Bamble.

Informasjon fra Forsvaret

Arbeidet i boligen i Bamble fortsetter tirsdag – da uten bombegruppa, opplyste oppdragsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NTB ved 22-tiden.

Innsatsleder Sondre Dahl på stedet sier til Telemarksavisa at det var Forsvaret som kom med informasjon til politiet. Deretter fikk politiet en rettslig kjennelse om at boligen kunne ransakes.

Innsatslederen sier til VG at det er funnet sprengstoff og fenghetter på stedet. En fenghette er en hylse med tennsats til å tenne en sprengladning med.

Personen som ble pågrepet i Asker, bor ifølge VG på adressen. Den pågrepne i Bamble skal eie huset i Asker.

Politiet, verken i Oslo eller i Sørøst, ønsker å gå inn på relasjonen mellom de to pågrepne overfor NTB.

(©NTB)