Bellona aksjonerer mot oljeinstallasjon ved Trænarevet

innenriks

Aktivister både fra Bellona og Natur og Ungdom er på vei ut i båt.

– Vi venter å ankomme stedet i kveld og er dermed framme i god tid før oljeriggen kommer, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Boreriggen West Hercules satte lørdag kursen nordover for en prøveboring nær Trænarevet. Ifølge Hauge vil riggen ankomme i løpet av natten eller onsdag morgen.

Avslag på klage

Natur og Ungdom, Bellona, Norges Miljøvernforbund (NMF) og Norges Kystfiskarlag vant ikke fram med sin klage på et vedtak om å tillate prøveboring nær Trænarevet på Helgeland.

Mandag ble det kjent at Klima- og miljødepartementet opprettholder Miljødirektoratets tillatelse etter forurensningsloven for letebrønnen Toutatis i Norskehavet.

Direktoratet har tidligere konkludert med at boringen er planlagt gjennomført innenfor gjeldende regelverk.

Bellona-Hauge provosert

– Etter en omfattende saksbehandling og faglig gjennomgang finner departementet at det ikke er grunnlag for å kunne omgjøre den beslutningen, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Denne uttalelsen provoserer Hauge.

– Vi har et behov for å markere at det i denne saken har gått skikkelig galt. Vi ble ikke akkurat mindre provosert av Elvestuens uttalelser, sier Hauge.