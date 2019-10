58 Vita-butikker legges ned

innenriks

Det føres opphørssalg i 58 butikker, og E24 får det bekreftet at disse butikkene skal legges ned etter at salget er over.

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners overtok roret etter at Cosmetic Group, som eide kjedene Loco og Vita, gikk konkurs forrige uke.

– Butikkene legges ned på grunn av manglende lønnsomhet, og også en vurdering av potensiell lønnsomhet fremover, sier Geir Arne Drangeid i First House på vegne av Jotunfjell Partners.

Det er 207 Vita-butikker i Norge, ifølge E24. Dermed har Jotunfjell Partners til sammen har lagt ned 82 butikker totalt, ettersom Loco-kjeden er avviklet.

Det er usikkert hvor mange ansatte som omfattes av nedleggelsene. Og det kan bli flere kutt.

– Det er fortsatt mange butikker man ikke er helt er sikre på. Det foregår fortsatt diskusjoner og avklaringer som må på plass før man har gjort seg helt ferdige, sier Drangeid.

