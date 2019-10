Mistenkelig gjenstand i bil i Oslo var ikke farlig

innenriks

Klokken 16.01 kunne politiet opplyse at bombegruppa vurderte gjenstanden i bilen som ufarlig.

Drøyt to timer tidligere fikk politiet melding fra en forbipasserende som mente det var en mistenkelig gjenstand i bilen, som sto parkert i Pastor Fangens vei.

– Patruljen som ble sendt ut for å sjekke, oppdaget noe i bilen som vi ikke er interessert i å gå inn på foreløpig. Men bombegruppa er på stedet, sa operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyste at et område på 200 meter fra den aktuelle bilen ble sperret av. Politiet sendte SMS til beboerne i området. Ifølge Skott er 1.800 personer registrert bosatt i området, men hun la til at det ikke er sikkert at alle befant seg der ved evakueringen.