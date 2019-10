Kvinne død etter voldshendelse i Trondheim – to menn siktet for kroppsskade med døden til følge

innenriks

Politiet har pågrepet to menn som var i leiligheten på Møllenberg hvor kvinnen ble funnet. De to er siktet for kroppsskade med døden til følge, opplyser leder for felles enhet for etterforskning Anders Sunde-Eidem i Trøndelag politidistrikt til NTB.

De to siktede mennene er i 30- og 40-årene, og det er ikke kjent hva slags relasjon de to hadde til kvinnen.

– De har fått oppnevnt hver sin advokat, og vi vil forsøke å gjennomføre avhør av dem så snart som mulig – helst i løpet av dagen, sier Sunde-Eidem.

Erklært død på sykehus

Kvinnen i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en leilighet på Møllenberg i Trondheim søndag formiddag. Det var politiet som fant kvinnen. Hun ble fraktet til sykehus hvor hun ble erklært død.

Politiet fikk melding om funnet av kvinnen ved 11.30-tiden søndag formiddag. Meldingen kom fra en person som ikke var på åstedet, men som hadde fått beskjed av noen om at kvinnen var skadd, ifølge Sunde-Eidem.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags skader kvinnen hadde, eller hvordan de kan ha oppstått. Politiet har tidligere opplyst at de foreløpig ikke kan si noe om hendelsesforløp eller bakgrunnen for hendelsen.

Område sperret av

Til VG sier etterforskningslederen at politiet ikke er sikre på om kvinnen i 30-årene bodde i leiligheten der hun ble funnet, men at de involverte i saken er knyttet til et belastet miljø, og at de to siktede mennene er kjent for politiet fra før.

Politiet etterforsker saken bredt og jobber med å få oversikt over hvilke personer som har oppholdt seg i leiligheten, de jobber med rundspørring og innhenting av videoovervåking fra området.

Kriminalteknikere gjorde søndag ettermiddag åstedsundersøkelser i leiligheten. Et område som var avsperret av politiet, ble ytterligere utvidet da kriminalteknikerne ankom stedet, ifølge Adresseavisen.

Politiet holder pressebrifing

Politiet skal holde ern pressebrifing på politihuset i Trondheim klokken 18.30 søndag kveld i forbindelse med hendelsen.

Politiet opplyste søndag ettermiddag at de arbeider med å varsle kvinnens pårørende.

NTB har vært i kontakt med advokat Arve Røli, som er oppnevnt som forsvarer til en av de siktede. Røli opplyser at han foreløpig ikke har vært i kontakt med sin klient.