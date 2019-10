Vedum vil samarbeide med Ap – nevner ikke SV

innenriks

– Vi har vært tydelige på at vi ønsker en Sp/Ap-basert regjering, sier Vedum til Vårt Land.

Hvis dagens rødgrønne styrkeforhold varer til 2021, skal Sp ha større gjennomslag i regjering, fastslår Vedum.

– Da kan vi ha en lykkelig skilsmisse mellom Finnmark og Troms og i Viken. Og vi vil satse på lokalpoliti og pendlere. Overskriften blir «styrkede lokal­samfunn», sier han.

Senterpartiet fosset fram i kommunevalget, og endte på en oppslutning på 14,4 prosent. En meningsmåling i Vårt Land torsdag tyder på at fremgangen fortsetter. Der fikk Senterpartiet 18,1 prosents oppslutning.

Til tross for medvinden vil et Sp og Ap-samarbeid trolig bli avhengig av minst ett parti til for å kunne få flertall etter stortingsvalget om to år. Siden både Ap og Senterpartiet har et kjølig forhold til MDG, vil partneren trolig være SV.

Vedum sier likevel et klart nei til SV-politikk om slutt på «velferdsprofitører».

– Vi skal ha mest mulig offentlige og ideelle aktører, men det finnes mange løsninger lokalt. At en privatperson driver en barnehage kan være kjempebra, sier Sp-lederen

