22-åring dømt til elleve års fengsel for drap i Fyllingsdalen

23. mars 2018 ble 21 år gamle Sebastian Seterås funnet død utenfor en høyblokk i Fyllingsdalen i Bergen.

22-åringen har erkjent å ha utøvd så omfattende vold mot Seterås at han døde.

Ifølge tiltalen påførte 22-åringen offeret gjentatte skader med en glassflaske inne i en leilighet i høyblokka før han så kastet ham ned fra blokken.

Statsadvokat Benedicte Hordnes la i retten ned påstand om 13 års fengsel, blant annet fordi hun mente å kunne bevise at Seterås levde da han ble kastet fra blokken.

Hun fikk ikke medhold i tingretten, som påpeker at straffen ville blitt atskillig strengere dersom det hadde blitt bevist utover enhver rimelig tvil at 21-åringen levde.

22-åringen har hele tiden hevdet at han var sikker på at Seterås var død da han kastet ham fra sjuende etasje.

– Det vil ikke bli aktuelt å anke denne dommen, sier 22-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til TV 2.

– Forsøkte å skjule drapet som selvmord

Tingretten gir fradrag i straffen fordi 22-åringen tilsto forholdet, men peker på flere skjerpende omstendigheter.

– Det er likevel skjerpende at 22-åringen prøvde å skjule drapet som et selvdrap og på en slik grotesk måte som han gjorde, heter det blant annet.

Han må betale oppreisningserstatning på 300.000 kroner til hver av foreldrene til Seterås.

Fornøyd med dommen

Statsadvokat Hordnes sier til TV 2 at hun er godt fornøyd med dommen, selv om straffen er lavere enn det hun ba om.

– I all hovedsak har retten vært enig med vår vurdering. Samtidig legger de vekt på det strenge beviskravet, slik at de ikke kan legge til grunn at fornærmede var i live da han ble kastet utfor. Det får betydning slik at de har kommet til en lavere straff, sier hun.

Det er opp til Riksadvokaten om saken skal ankes fra påtalemyndighetens side.

Moren dømt for å ikke tilkalle hjelp

22-åringens mor dømmes til to år og seks måneders fengsel for å ha unnlatt å tilkalle hjelp da 21-åringen lå bevisstløs inne på soverommet, samt for å ha fjernet bevis fra leiligheten. Det er i tråd med aktors påstand.

Retten legger blant annet vekt på at hun ringte nødetatene først etter at sønnen hadde kastet Seterås fra bygningen.

– Dette gjorde hun ikke for å hjelpe Sebastian, men for å hjelpe sønnen med å skjule det de da tenkte var et drap, som et selvdrap, heter det i dommen.

Hun erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen og valgte å ikke avgi forklaring i retten. Kvinnen dømmes også til å betale 75.000 kroner til hver av Seterås' foreldre.

– Dommen vil bli anket, sier kvinnens forsvarer, advokat Kaj Wigum, til Bergens Tidende.

