Politiet etterforsker bilbrann i Oslo

Politiet fikk like over klokka 23 søndag kveld melding fra vitner om at en bil hadde begynt å brenne like ved en skole på Haugenstua i Oslo. Da nødetatene kom fram, fant de en bil som sto i brann.

– Vi har grunner til å tro at bilen er blitt antent og har gjort funn i nærheten som kan underbygge dette. Av hensyn til etterforskningen vil vi ikke kommentere hva dette er, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Det var ingen spredningsfare fra brannen, og ilden ble raskt slukket av brannvesen på stedet. Brannen føyer seg inn i rekken av andre bilbranner i Oslo i år.

– I likhet med tidligere branner tar vi denne bilen inn til teknisk undersøkelse. Vi arbeider på stedet med tekniske funn og avhører også vitner som kan ha sett noe, sier Stokkli.

