Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning

innenriks

– Det er ingen unnskyldning for å begå kriminalitet i Norge, sier Kallmyr til NTB.

Mandag møtte han byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo og politimester Beate Gangås. De tre diskuterte blant annet de elleve uprovoserte voldshendelsene som er blitt registrert i Oslo i helgen.

Justisministeren mener at uansett årsak og bakgrunn, er det ingen unnskyldning for norske ungdommer som begår kriminalitet. Han peker på at norske ungdommer er privilegert – det er gratis utdanning og de får mange gode velferds- og fritidstilbud.

– Det er ingen unnskyldning for å banke opp folk at man går rundt og kjeder seg. Da får man finne en fotball og spille på en av de flere hundre kunstgressbanene som har blitt satt opp, og som er åpne hver eneste kveld, sier Kallmyr.

– Fattigdom er ingen unnskyldning, fortsetter han.

Frykter smitteeffekt

Justisministeren har tatt til orde for lavere terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 år med tvang.

Han mener Oslo-politiet har nok ressurser til å håndtere situasjonen i helgen, men frykter voldsepisodene i hovedstaden skal spre seg til andre byer, blant annet gjennom sosiale medier.

– Min bekymring er at dette skal spre seg til andre byer, i og med at man bruker sosiale medier. Det er en internasjonal trend at man bruker det til å tøffe seg, sier han.

– Vi synes helgens hendelser er helt uakseptable. Vi vet at mange forsøker å høyne sin sosiale status internt i systemet ved å utøve vold og bruke sosiale medier, sier Kallmyr.

Johansen appellerer til familiene

Møtet mellom justisministeren, politimesteren og byrådslederen var egentlig avtalt lenge i forveien, og et av temaene for møtet skulle uansett være ungdomskriminalitet. I lys av helgens hendelser, ble det brennaktuelt.

Byrådsleder Johansen erkjenner at både det offentlige og politiet har en del av ansvaret, men påpeker også at familiene har et ansvar for å følge opp ungdommene som står bak volden.

– Jeg vil appellere veldig sterkt til familiene. Det hører ingensteds hjemme at familien ikke vet hva guttungen på 14–15 år driver med, sier han.

Johansen mener det nå er viktig å finne ut hva som er årsaken til volden – hvem som utøver den og hva som er deres bakgrunn.

Travel politihelg

I helgen ble det totalt registrert elleve voldshendelser i Oslo som framstår som uprovosert. Til sammen er 16 personer pågrepet i sju av sakene. De pågrepne er i alderen 16–30 år og er bosatt på ulike steder.

De fleste har norsk statsborgerskap, og en del av dem har minoritetsbakgrunn, opplyser politimester Beate Gangås i Oslo til NTB. Hun forsikrer at politiet jobber for fullt med å etterforske alle sakene og at de vurderer varetektsfengsling.

Politimesteren karakteriserer helgen som travel. Hun mener bakgrunnen for volden er sammensatt, og sier at forebygging og samarbeid mellom flere instanser er viktig for å forhindre lignende tilstander i tiden fremover. Når en voldshandling først er begått, mener Gangås at det er viktig at det fører til en reaksjon.

– Det er viktig at slike handlinger får konsekvenser. Dette er en utfordring når det gjelder de yngste voldsutøverne, sier hun.

Politimesteren er også bekymret for en mulig smitteeffekt og deling av voldsvideoer i sosiale medier.

– Det virker som det finnes ungdommer som filmer voldshendelser og deler det på sosiale medier. Dette er folk som har vold som en del av sitt vokabular – det er selvfølgelig uheldig, sier hun.

(©NTB)