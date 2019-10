Masseslagsmål i Oslo

innenriks

– Vi fikk flere nødtelefoner om at et 20-talls personer slåss på Youngstorget, hvor en person angivelig skal ha blitt slått hardt i hodet, forteller operasjonsleder Tor Jøkling til NTB. Politiet ble varslet om slagsmålet klokken 0.47.

Fornærmede skal sannsynligvis ha vært bevisstløs, men er sjekket av helsepersonell og framstår som uskadd.

Seks mistenkte er pågrepet og kjørt i arrest, opplyser politiet på Twitter like over klokken 2. Det anslås at de involverte er menn i tenårene og tidlig i 20-årene.

