Solberg: Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og styrer

Innrømmelsen kommer i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet, skriver Nationen.

Ifølge en gjennomgang avisa har gjort av blant annet kraftskatteutvalget og domstolkommisjonen, er de fleste av medlemmene i utvalgene fra Oslo, eller fra en annen stor by i Norge. Mehl mener at distriktene er for dårlig representert i slike råd og utvalg, og at det kan påvirke beslutningene som blir tatt.

I sitt spørsmål spør Sp-politikeren om statsministeren er enig i dette, og om regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre at distriktsnorge er tilstrekkelig representert i styrer og utvalg.

Solberg svarer at det er viktig at myndighetene sikrer at medlemmer i offentlige styrer, råd og utvalg har bakgrunn fra forskjellige deler av landet.

– Vi ser at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten. Både bosted og arbeidsmiljø påvirker perspektiver og kunnskapstilfang, dette gjelder også for fageksperter, skriver hun.

– Regjeringen må derfor bli flinkere til å hente faglig ekspertise fra miljøer utenfor hovedstadsregionen, fortsetter Solberg.

