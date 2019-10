Flere kommuner kan ha valgt ordfører på feil vis

innenriks

Endringer i kommuneloven tilsier at valg av ordfører i år skulle gjennomføres ved åpen votering.

Ørland, Stjørdal, Lier, Løten og Etne var blant kommunene som valgte ordfører ved skriftlig stemmegivning, skriver NRK.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) råder disse kommunene til å vurdere valgets gyldighet – om et åpent ordførervalg ville gitt et annet resultat.

– Den nye kommuneloven krever åpen avstemning ved valg av ordfører. Dette er en saksbehandlingsregel, og selv om en kommune ikke har fulgt saksbehandlingsreglene ved gjennomføringen av valget, er det ikke nødvendigvis slik at valget er ugyldig. Valg av ordfører kan altså være gyldig selv om valget ikke er foretatt i tråd med avstemningsreglene, forklarer statssekretær Aase Marthe Horrigmo i KMD i en epost til NTB.

Hun påpeker at saksbehandlingsfeilen kun vil anses som ugyldig dersom man har grunn til å regne med at feilen påvirket selve avgjørelsen. Altså om et åpent valg ville gitt et annet resultat.

– Dersom en ordfører ble valgt med et klart flertall, kan man legge til grunn at valget er gyldig. Det må likevel foretas en konkret vurdering, sier Horrigmo og tilføyer:

– Hvis kommunen har gjennomført et gyldig valg, skal det selvsagt ikke gjennomføres nytt valg av ordfører.

