Politiet sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken

Politiets etterforskning i Hagen-saken spisser seg stadig nærmere inn mot det tidspunktet de antar at den 68 år gamle kvinnen forsvant fra hjemmet på Lørenskog 31. oktober i fjor. Torsdag ble det kjent at tidsrommet for forsvinningen er snevret inn til en gang mellom klokka 9.14 og 9.48.

Fredag skriver VG at etterforskerne forsøker å rekonstruere en DNA-profil som kan peke mot mulige gjerningspersoner. Et vitne i saken ble i forrige uke kontaktet av Kripos for å avgi DNA-prøve. Vedkommende hadde tidligere vært hjemme hos ekteparet.

– Politiet sa ikke så mye, men jeg fikk inntrykk av at de skulle utkvittere DNA fra boligen, sier han til avisa.

Mannen var også inne i bildet da politiet etterforsket alle skospor i huset til de bare satt igjen med ett uidentifisert avtrykk fra Sprox-skoen i størrelse 45.

Bekrefter DNA-prøver

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter at politiet har sikret DNA-spor i etterforskningen, og at det arbeides med å finne ut hvilken betydning dette har.

– Jeg vil ikke kommentere analyseresultatene, sier Brøske, som likevel bekrefter at personer nå blir innkalt for å avgi DNA-prøver for å bli sjekket ut av saken.

Fra slutten av august og fram til i dag har politiet gått ut med detaljerte opplysninger om de tekniske funnene de har gjort i boligen i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Både skotype, strips, brevark og konvolutt er blitt omtalt, samt i hvilke forretninger de er solgt.

Senest torsdag opplyste politiet at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Materialet er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor.

Politiet har sagt at de har som mål å oppklare saken innen utgangen av året, men Brøske sier at dette ikke er et absolutt mål.

Holden-møte

24. september ble det holdt et lengre møte mellom organisasjonen Tidligere Bandemedlemmer (TBM), Tom Hagen og hans bistandsadvokat Svein Holden på sistnevntes kontor i Oslo, melder TV 2.

I tillegg til advokaten og Anne-Elisabeth Hagens ektemann deltok en venn av Hagen og danske Michael Green. Han er tidligere medlem av ulike kriminelle MC-klubber i Danmark og har de siste ni årene vært talsmann for TBM.

Organisasjonen har som mål å hjelpe personer ut av tunge kriminelle miljøer og mener å ha et bredt kontaktnettverk i disse miljøene i flere europeiske land.

Etter det fjernsynskanalen forstår, var politiet kjent med møtet før det fant sted.

