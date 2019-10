Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale

innenriks

Fredag ble mannen varetektsfengslet i fire uker. Politiet mener det er stor fare for både gjentakelse og bevisforspillelse, ifølge Trønder-Avisa.

– Det er et voldsomt materiale. Til sammen er det snakk om over 18.000 bilder og 497 filmer. Totalt skal det være snakk om 10.000 timer med film, sier etterforskningsleder Leif Gundersen.

Mannen ble for første gang dømt for nedlastingsmateriale tilbake i 2010. Siden er han domfelt fem ganger. De fleste dommene omhandler nedlasting, men i 2013 ble han også dømt for seksuell omgang med barn under 16 år.

Siktede har fått diagnosen pedofil og har den siste tiden bodd på institusjon. Etter å ha mottatt bekymringsmeldinger om mannens atferd, fikk politiet rettens tillatelse til å gjennomføre en ny ransaking.

– Historikken viser at mannen ikke lar seg stoppe – han har blitt dømt for sedelighetslovbrudd mer eller mindre annethvert år etter at han fikk den første dommen. Han bare fortsetter, sier Gundersen til avisen.

Mannen har erkjent hovedpunktene i siktelsen.

(©NTB)