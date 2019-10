Statsministeren hyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!

innenriks

– Fabelaktig, er statsministerens kommentar til at Mette-Marit den siste uken har reist gjennom Tyskland med et heseblesende program for å fronte norsk litteratur – og det til tross for lungesykdommen.

Tirsdag kveld møttes de to under åpningsseremonien for bokmessen i Frankfurt, hvor Norge er æresgjest. Da hadde Mette-Marit vært i Tyskland i flere dager allerede, med arrangementer både i Düsseldorf, Berlin og Köln. Og ikke minst boktoget som hun ankom Frankfurt i, sammen med 19 forfattere.

– For det første har kronprinsessen et genuint engasjement for litteratur. For det andre, så reiser hun rundt selv om hun er syk, stiller opp og gjør det hun kan. Jeg synes det er helt fantastisk at hun gjør det, sier statsministeren.

Solberg vedgår at hun neppe hadde klart å fronte norsk litteratur like bra selv.

– Kongefamilien gir jo glamour. Ingen politikere eller kulturministre eller statsministre hadde gitt den samme glamouren som drahjelp. Det sier også hvor viktig det er å kunne utnytte det potensialet som vår kongefamilie har utenlands. Mette-Marit gjør en kjempejobb, sier Solberg.

NB! Kronprinsen har også vært med på litteraturturneen i Tyskland den siste uken, men først og fremst som støttespiller og vikar når det har blitt for mye å gjøre for kronprinsessen.

