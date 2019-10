Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep

innenriks

Mannen i begynnelsen av 50-årene er dømt for ved gjentatte anledninger å ha forgrepet seg mot datteren hjemme, på ferier og ved andre anledninger. I tillegg er han også dømt for å ha forledet flere unge til å sende seksuelle bilder og videoer.

Ifølge dommen skjedde overgrepene over lang tid, fra datteren var 6 år gammel til hun var 16 år. Tidvis har overgrepene skjedd daglig. Retten fremhever at det er snakk om et høyt antall overgrep.

Mannen erkjente seg skyldig i flere av postene som omhandlet seksualiserte bilder av barn, men kun delvis skyldig i spørsmålet om overgrepene mot datteren. Han erkjente ikke skyld i spørsmålet om han på særlig smertefull eller krenkende måte hadde hatt seksuell omgang med barn under 16 år.

Mannen skal ha forledet barn til å sende bilder og videoer via appen Snapchat og tjenesten Team Viewer. I tillegg fant politiet 18.521 mediefiler som viser seksualiserte bilder og videoer av barn.

For alle forbrytelsene anså retten en straff på tolv år og seks måneder som passende. Etter tilståelser under rettshøringen tidligere fikk han to års strafferabatt. Mannen ble også dømt til å betale 420.000 kroner i samlet oppreisning.

