PFU-sekretariatet vil avvise klagen på Lindmo-intervjuet med Haddy Njie

innenriks

I forrige uke bekreftet generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund overfor NTB at de hadde fått inn én klage på det mye omtalte intervjuet på «Lindmo», i anledning lanseringen av Njies bok om varslene mot hennes ektemann Trond Giske.

Nå er klagen behandlet.

– Vi har vurdert klagen og foreslår den forenklet – og delvis avvist. Dette er fordi den første delen av klagen ikke er fra berørt part og krever da samtykke fra berørt part for at vi skal behandle den, sier Floberghagen til Medier24.

Hun sier at klageren argumenterte med at det i intervjuet ikke ble tilstrekkelig opplyst at Haddy Njie er kollega med Anne Lindmo i NRK.

– Det mener vi det ble, i starten av intervjuet. Derfor foreslår vi den til forenklet behandling, altså ikke brudd, sier Floberghagen.

PFU vil behandle forslaget til forenkling i det neste PFU-møtet, som er onsdag 23. oktober.

NRK mottok også en rekke klager fra publikum på intervjuet, som ble sendt fredag for halvannen uke siden. Tirsdag i forrige uke hadde Kringkastingsrådet mottatt 30 klager på intervjuet.

(©NTB)