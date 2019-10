Aktor ba om 22 måneders fengsel for «Jannik» i Røkke-saken

innenriks

Michelsen sa at han mener utgangspunktet for straffutmålingen bør være to år, men at hans påstand er lavere på grunn av saksbehandlingstiden, melder VG.

62-åringen er tiltalt for å ha forsøkt å presse den 60 år gamle milliardæren for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner i perioden november 2017 til januar 2018, og for brudd på våpenloven.

Fredag nedjusterte aktor beløpet Iversen er tiltalt for å ha presset Røkke for. Han var opprinnelig tiltalt for å ha forsøkt å presse ham for et tosifret millionbeløp.

Iversen har nektet straffskyld etter tiltalen. Saken har gått i Oslo tingrett fra tirsdag til fredag denne uka.

Grovt utpressingsforsøk

Politiet mener at Iversens egen forklaring i retten nesten alene er nok til å dømme ham.

– Bortsatt fra advokaters taushetsplikt, har ikke denne saken voldt så store juridiske utfordringer, sa aktor, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, ifølge avisa.

Utpressingsforsøket mot Røkke anses som grovt.

– De momentene jeg vil trekke fram som gjør det grovt, er beløpets størrelse, tiltaltes faste forbryterske forsett over en lengre periode, tiltalte viste stor vilje og evne til å gjennomføre dette, han la ned betydelig innsats – og ble mer og mer intens i forsøkene sine, sa aktor.

Michelsen bemerket at dette fikk betydning for privatlivet til Røkke og hans familie.

– Sikkerhetstiltak ble iverksatt. I tillegg er det truet med frihetsberøvelse og vold; at han skulle grisebanke fornærmede.

– Makta rår

Iversens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, viste i sin prosedyre til at aktor omtalte Røkke som et lett tilgjengelig offer.

– Han er et vanskelig tilgjengelig offer, vil jeg si. Helt motsatt. Det er makta som rår i det norske samfunn. Og det er i alle fall ikke Jan Erik Iversen som sitter på noen makt, kanskje bortsett fra når han slår knyttneven over i den andre hånden, sa forsvareren ifølge VG.

De Vibe har trukket fram forhold nesten 20 år tilbake i tid i sitt forsvar av tiltalte.

På rettssakens første dag sa Iversen at han fikk kontakt med Røkke i 2000. Milliardæren skal ha tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne» den bedrageridømte finansmannen Christer Tromsdal. Selv kalte Tromsdal dette galskap og vås da han vitnet i retten onsdag.

Tirsdag bemerket aktor overfor NTB tidsspranget slik:

– Røkke fikk mange spørsmål om forhold som ligger langt tilbake i tid og som det er vanskelig å huske. Men det viktigste for meg, er hva han forklarte om det som foregikk høsten 2017 og januar 2018, som er det denne saken dreier seg om, sa aktor.