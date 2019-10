Thomas Seltzer tildelt Mental Helses Åpenhetspris

innenriks

– Med sin åpenhet kan han bidra til at flere menn oppsøker hjelp, og det vil kunne redde liv, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Juryen påpeker videre at det er viktig med mannsstemmer i et felt mange oppfatter som hovedsakelig for kvinner.

– Det er en stor ære å få denne prisen. Mental Helse gjør en veldig viktig jobb, og det betyr mye for meg å kunne bidra til den, sier Seltzer.

Prisen deles ut torsdag, på Verdensdagen for psykisk helse, og består av et kunstverk laget av keramiker Ole Martin Skaug og 10.000 kroner. Pengene gis til et veldedig formål bestemt av prisvinneren. Seltzer har valgt å gi pengene til Veteranforbundet SIOPS.

– De gjør en formidabel innsats for norske veteraner, både likemannsarbeid og ikke minst når det gjelder arbeidet med posttraumatisk stressyndrom (PTSD), sier han.

Seltzer er kjent blant annet som bassist i bandet Turboneger, og som programleder for Trygdekontoret.

– Som programleder har årets vinner tatt opp ulike tabuer i norsk samfunnsliv på en uredd og ukonvensjonell måte, sier landsleder Jill Arild i Mental Helse.

