Nedtur for Høyre i ny måling

innenriks

Målingen er gjennomført av Kantar for TV 2. Tallene viser at de fire borgerlige partiene som nå sitter i regjering, ikke har hatt en samlet oppslutning på et lavere nivå siden april 1995 – altså på 24 år.

Høyre går mest tilbake fra den forrige målingen, som ble laget i begynnelsen av valgkampen i august. Partiet får en oppslutning på 20,2 prosent, en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng. Det er på nivå med kommunevalget, hvor partiet fikk en oppslutning på 20,1 prosent. Partiet mister over 50.000 velgere til Arbeiderpartiet, mens 10.000 velgere går motsatt vei.

Fremskrittspartiet ligger på omtrent samme nivå som før kommunevalget med en oppslutning på 9,0 prosent (-0,1). Kristelig Folkeparti ligger rett under sperregrensen med 3,9 prosent (+0,1), mens Venstre får 2,6 prosent (+0,6).

Heller ikke Arbeiderpartiet gjør en god måling – partiet får en oppslutning på 23,3 prosent. Ap mister rundt 75.000 velgere fra 2017-valget til Senterpartiet, mens 50.000 velgere går til SV og 46.000 til Rødt.

De øvrige partienes oppslutning er som følger (endring fra august i parentes): Sp 15,6 (+0,3), SV 8,9 (+0,5), Rødt 6,1 (+0,9), MDG 7,2 (+0,8) og andre 3,2 (-0,3).

Målingen er den første med spørsmål om stortingsvalg som Kantar har laget for TV 2 etter kommunevalget. 980 personer er intervjuet i tidsrommet 30. september til 4. oktober, altså før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram. 84,6 prosent av de spurte oppgir partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,2–2,4 prosentpoeng.

(©NTB)